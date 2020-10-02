Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki küçük kız doğum yaptı

İzmir Ödemiş'te karın ağrısı çeken 16 yaşındaki küçük kız yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı ve yapılan röntgen sonucunda hamile olduğu tespit edildi. K.T., doğuma alınırken bebeğin babası olduğundan şüphelenilen 17 yaşındaki erkeğin de jandarma karakolunda ifade verdiği belirtildi.

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Ödemiş'in Derebebekler Mahallesi'nde yaşayan K.T. adlı kız çocuğu, karın ağrısı şikayetiyle dün akşam İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrolde hamile olduğu belirlenen K.T., erken doğum yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın bildirilmesi üzerine harekete geçti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

K.T.'nin ilişki yaşadığı 17 yaşındaki şüpheli, gözaltına alınarak, karakola götürüldü. İfadesi sonrası şüpheli, serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.