Karısı için bikini sipariş ettiği kargodan külçe külçe altın çıktı

Fransa'da yaşayan 27 yaşındaki Julien Chagnot, internetten alışverip yaptı ve eşi için bikini sipariş etti. Fakat evine kargoda, bikini yerine tam 120 bin lira değerinde külçe külçe altınlar geldi.

Fransa'da bir kişi, internetten sipariş ettiği kargosunda bikini yerine karmaşa sonucu külçe külçe altınlarla karşılaştı. Kuryeden siparişini teslim alan adam, paketi açtığında büyük bir şok yaşadı.

GELEN PAKET AĞIR OLUNCA DİKKATİNİ ÇEKTİ

Chagnot, geçen cumartesi evine gelen bir kuryeden siparişini teslim aldı."İmzaladığım pakete çok fazla dikkat etmedim, çünkü aslında karım için bir bikini bekliyordum." diyen 27 yaşındaki genç, paketin büyük olmadığını ama ağırlığında bir farklılık hissettiğini söyledi.



ŞİPARİŞ PAKETİNİN İÇİNDEN KÜLÇE ALTIN ÇIKTI

Chagnot, paketi açtığında ise büyük bir şok yaşadı. Paketin içinden karısının bikinisi değil, fiyatı yüz binlerce lirayı bulan külçe altınlar ile karşılaştı. Ağırlığı 700 gramı bulan, 1900'lerin başında basılan Louis sikkeleri ve 20 ila 50 gramlık külçe altınların çıktığı paket, 120 bin lira değerindeydi.

POLİSLER PAKETİ KARAKOLA TESLİM EDEN ADAMI TEBRİK ETTİ

Paketin üzerindeki adresin kendisininki olmadığını fark eden genç adam, 2 kilometre uzaklıktaki altınların gerçek sahibinin evine gitse de bulamadı. Paketi karakola teslim eden Chagnot, polislerin kendisini tebrik ettiğini söyledi.

27 yaşındaki genç, daha sonra altınların sahibi koleksiyonere telefonla ulaşıp olan biteni anlattıktan sonra polis merkezindeki siparişine ulaşabileceğini aktardı. Chagnot'un, marttaki Vietnam gezisi için verdiği bikini siparişi ise hala teslim edilmedi.

KARGOYLA ÜRÜN TESLİM ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Online alışveriş yapan tüketicilerin kargo teslimatı sırasında dikkat etmeleri gereken bazı unsurlar bulunuyor. Henüz kargo teslimatı konusunda e-ticarette belirli yasalar bulunmasa da tüketicilerin maduriyetlerini azaltmaları için bu unsurlara dikkat etmeleri gerekiyor.

İnternetten alışverişlerde tüketicilerin en çok çekindikleri ve sıkıntı yaşadıkları konulardan biri kargo teslimatı oluyor. Kargonun geç teslim edilmesi ya da kargo teslimatı sırasında yaşanan sıkıntılardan dolayı tüketiciler mağdur oluyorlar. Bu sıkıntıların yaşanmaması için de aşağıda değineceğimiz konulara dikkat etmenizi öneririz.

Ürünü kargo görevlisiyle beraber kontrol edin



Ürünün teslimatı sırasında, herhangi bir hasar olma durumuna karşı, paketinizi kargo görevlisinin yanında açın. Bir eksik ya da hasar olması durumunda bunu ispat etmeniz zor olur; bu nedenle de kargo görevlisinin yanında bu kontrolleri yapmalısınız.

Ürün hasarlıysa “Hasar Tespit Tutanağı” tutturun



Satın aldığınız ürünün, teslimat sırasında hasarlı ya da eksik çıkması durumunda kargo görevlisine o anda “hasar tespit tutanağı” tutturmanız gerekiyor. Bu durum iki açıdan ele alınabilir. Ürün ya teslimat sırasında zarar görmüştür ya da satıcı firma tarafından eksik ya da hasarlı gönderilmiştir. Bu durumda sorumluluğun sizin üzerinde olmaması için kargonuzu alırken, eksik ya da hasarlı bir teslimat sırasında tespit tutanağı hazırlatarak ürünü teslim almadan geri gönderebilirsiniz.

Ürünü kontrol etmeden teslim aldığınıza dair imza atmayın



Ürünün teslim almadan önce kontrol etmeniz ve ondan sonra imza atmalısınız. Birçok kişi doğrudan bu imzayı atıyor; ancak siz imzayı attıktan sonra kargo şirketinin işi bitmiş oluyor. O andan sonra kargoyu açtığınızda ve ürün hasarlı gelirse, sorumluluk kargo şirketinden çıkmış oluyor. Bu durumda da satıcı firma ile irtibata geçerek durumu izah etmeniz gerekiyor. Bu nedenle kargo görevlisinin yanında ürünü kontrol ederek açmanız ve bir sorun olmadığı takdirde imza atmanız önemli.

KARGODAN ÜRÜN TESLİM ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Evde yoksanız, kargonuz en yakın şubeye bırakılır

Kargo teslimatı sırasında evde olmayabilirsiniz; ancak bu durum kargonuzun tekrar satıcı firmaya yönlendirileceği anlamına gelmiyor. Kargonuz, adresinize en yakın olan kargo şubesine bırakılır ve siz buradan ürününüzü temin edebilirsiniz.

Ancak burada bazı sorunlar yaşanabiliyor. Kargo görevlisi, alıcıyı adreste bulamadığında bırakması gereken notu bırakmıyor ve bu durumda da alıcının kargonun geldiğinden haberi olmuyor. Teslimat süresi geçmesi durumunda da alıcı, satıcı firma ile irtibata geçiyor ve kargonun eline ulaşmadığını belirtiyor; fakat satıcı firma ürünün kargoya verildiğini belirtiyor. Tabii ki her firma tek tek tüm ürünlerin teslim edildiğini kontrol etmediği için de böyle bir sıkıntı yaşanabiliyor.

Bu tip durumlarda alıcıların ortalama kargo sürelerini takip ederek, kargo firmasıyla ya da e-ticaret firmasıyla iletişime geçmeliler. Birçok e-ticaret şirketi sipariş durumunu hakkında e-posta yoluyla bilgi veriyor. Bu nedenle tüketici olarak bu mesajların takibini yapmanız gerekiyor.

ÜRÜN FATURASINI KONTROL EDİN

Satın aldığınız ürünün teslimatı sırasında, ürün faturasının olup olmadığını kontrol edin. Eğer ürünün faturası yoksa, kargoyu teslim almayın ve geri gönderin. Çünkü fatura bulunmuyorsa ve siz ürünle ilgili bir sorun yaşarsanız, satıcı firma faturanızı görmek isteyecektir. Faturanın elinize ulaşmaması durumunda, herhangi bir yasal hak talep edemeyebilirsiniz ve bu da mağdur olmanıza neden olur.

KARGONUZUN TAKİBİNİ YAPIN

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kargonuzun takibini yapmalısınız. Kargonun teslimatı satıcı firma ile kargo firmasının görevi olsa da aldığınız hizmetin takibini yapma yükümlülüğünüz de bulunuyor.

Gerek kargo firmasıyla gerekse satıcı firma ile iletişimde kalarak, sipariş durumunu kontrol etmeli ve ürünün takibini yapmalısınız. Böylelikle yanlış anlaşılmaların önüne geçebilir ve teslimat sırasında oluşabilecek aksaklıklardan haberiniz olabilir.

Kargo firmaları telefonla bildirim yapmak zorunda değiller



Bazı tüketiciler, kargo teslimatı öncesinde kargo firmalarının telefon ile bildirim yapmalarını bekleyebiliyorlar; fakat durum pek de böyle değil. Kargo firmalarının, alıcıya önceden ulaşarak, siparişin ne zaman teslim edileceğine dair bilgi verme zorunluluğu yok. Alıcı olarak sizin yapmanız gereken, eğer mümkünse teslimat adresinde bulunmanız veya kargo firmasının adreste bulamadığı zaman bıraktığı notları takip etmektir. Bu notlar bırakılmamışsa kargo firması ile iletişime geçerek, teslimat hakkında bilgi talep edebilirsiniz.