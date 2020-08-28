Karısını öldürdükten sonra kendisini polise ihbar etti

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen olayda 63 yaşındaki Hicazi Sülükoğlu ile bir süre önce evlendiği karısı 47 yaşındaki Aynur Sülükoğlu ile bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Kavganın ardından bahçedeki karısını 12 yerinden bıçaklayarak öldüren Sülükoğlu, polisi arayarak kendisini ihbar etti.

KESER VE BIÇAKLA KAVGA ETTİLER

Sivrihisar'ın Yenice Mahallesi'ne bağlı Kavakdibi Sokak'ta, dün akşam saatlerinde Hicazi Sülükoğlu, karısı Aynur Sülükoğlu ile bahçede otururken tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine, iddialara göre, Aynur Sülükoğlu yerden kaptığı keserle kocasının üstüne yürüdü. O sırada Hicazi Sülükoğlu da eline bir bıçak alarak eşine saldırdı.

'KARIMI ÖLDÜRDÜM' İHBARI

Bıçağı eşinin vücuduna doğru savuran Hicazi Sülükoğlu, karısını 12 yerinden bıçakladı. Ardından polisi arayarak kendisini ihbar eden Sülükoğlu, 'Karımı öldürdüm.' diyerek telefonu kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cinayet zanlısaı Sülükoğlu'nu gözaltına alırken sağlık görevlileri de Aynur Sülükoğlu'nun aşırı kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından kadının naaşı hastane morguna kaldırıldı.

Sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hicazi Sülükoğlu, itirafının ardından kendisini savunmak için eşinin kendisine keserle saldırdığını iddia etti. Mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçuyla tutuklanan Sülükoğlu, Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

"KENDİMİ KORUMAYA ÇALIŞTIM"

Daha önceki evliliğinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen Hicazi Sülükoğlu'nun ifadesinde, daha önce 4 kez daha evlenmiş olan eşi Aynur Sülükoğlu'nu suçladığı belirtildi. Karısının kendisini aldatacağını söylediğini öne süren Sülükoğlu, "Evi üzerine yapmamı istedi, ben de evliliğimizde sıkıntı olmasın diyerek evi üstüne yaptım. Evde sürekli huzursuzluk çakıyordu. Huzursuzluk devam etti. Evi üstüne yaptıktan sonra "Seni aldatacağım, hem de senin gözünün önünde yapacağım. Sen de kahrından öleceksin" gibi cümleler kuruyordu. Olay günü de aynı konudan aramızda tartışma çıktı. Evin bahçesinde yerden aldığı keserle üzerime saldırdı. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Şoka girmiştim, kendime geldiğimde hemen polisi arayıp ihbarda bulundum." ifadelerini kullanarak kendini savunmaya çalıştı.