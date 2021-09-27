Karizma ne demek, TDK'ya göre Karizma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karizma ne demek? Karizma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karizma kelimesi. Peki karizma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karizma nedir, karizma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Karizma kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Karizma kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KARİZMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karizma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Karizma kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre karizma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Etkileyicilik



KARİZMA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Senin o eşsiz karizmanı kimse yakalayamadı, senin gibisi gelmedi.



KARİZMA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- karizmayı çizdirmek

