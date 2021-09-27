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Karizma ne demek, TDK'ya göre Karizma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Karizma kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Karizma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Karizma nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Karizma kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Karizma ne demek, TDK'ya göre Karizma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karizma ne demek? Karizma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karizma kelimesi. Peki karizma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karizma nedir, karizma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Karizma kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Karizma kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

KARİZMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karizma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Karizma kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre karizma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Etkileyicilik

KARİZMA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Senin o eşsiz karizmanı kimse yakalayamadı, senin gibisi gelmedi.

KARİZMA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- karizmayı çizdirmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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