Karkara ne demek, TDK'ya göre Karkara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karkara ne demek? Karkara TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karkara kelimesi. Peki karkara ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karkara nedir, karkara kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARKARA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karkara kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Karkara kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre karkara kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uzun bacaklılardan, bataklık bölgelerde yaşayan, kışı sıcak ülkelerde geçiren, başı sorguçlu turna

