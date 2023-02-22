Karl Osullivan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karl Osullivan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karl Osullivan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karl Osullivan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karl Osullivan 31 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karl Osullivan Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YiTB yapmaktadır. Karl Osullivan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Karl Osullivan'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Karl Osullivan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Karl Osullivan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Karl Osullivan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karl Osullivan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Limerick FC

14 Ocak 2020 yılında Finn Harps

1 Ocak 2022 yılında Sligo Rovers

Karl Osullivan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karl Osullivan şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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