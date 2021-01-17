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  3. Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM'i ulaşıma kapattı

Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM'i ulaşıma kapattı

TEM Otoyolu'nun İzmit geçişinde tırın karla kaplı yolda kayması sonucu yol ulaşıma kapandı.

Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM'i ulaşıma kapattı

Kocaeli'nde yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu'nun İzmit geçişinde tırın karla kaplı yolda kayması sonucu yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri tırı yoldan çekmek için çalışma başlattı. 

Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM'i ulaşıma kapattı

Kocaeli'nde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde TEM Otoyolu İzmit geçişi Gültepe mevkiinde bir TIR'ın karla kaplı yolda kayması sonucu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

TIR'ın makaslaması nedeniyle araç hareket etmedi. Karayolları ekipleri bölgeye gelerek TIR'ın çekilmesi için çekici çağırdı. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle sürücüler ve araçta bulunanlar kar yağışı altında araçlarında bekledi. Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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