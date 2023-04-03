Karlo İvancin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karlo İvancin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karlo İvancin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Karlo İvancin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Karlo İvancin 24 Ocak 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Karlo Ivančin şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Karlo İvancin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sport Consulting yapmaktadır. Karlo İvancin, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 13 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Karlo İvancin'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Karlo İvancin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Karlo İvancin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Şubat 2011 yılında Din. Zagreb Jgd
1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U17
1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb U19
13 Ağustos 2021 yılında Lokomotiva U19
Karlo İvancin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Karlo İvancin şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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