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Karma Ekonomi ne demek, TDK'ya göre Karma Ekonomi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Karma Ekonomi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Karma Ekonomi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Karma Ekonomi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Karma Ekonomi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Karma Ekonomi ne demek, TDK'ya göre Karma Ekonomi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karma ekonomi ne demek? Karma ekonomi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karma ekonomi kelimesi. Peki karma ekonomi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karma ekonomi nedir, karma ekonomi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Karma ekonomi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Karma ekonomi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

KARMA EKONOMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karma ekonomi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre karma ekonomi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özel ve kamu kesimlerini kaynaştırma amacını güden, her iki kesimin birlikte girişimlerini öngören ekonomi siyaseti

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