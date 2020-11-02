İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok dünya ülkesi tarafından yardım teklifleri ve geçmiş olsun dilekleri yağarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kişisel Twitter hesabından yapılan açıklamalar kapsamında, 109 ülke, İzmir'deki depreme ilişkin 'acıların paylaşıldığına' dair Türk yetkililer ile iletişim kurdu. Dünya ülkeleri tarafından manşete taşınan konuya dair Microsoft yöneticisi Maxime Rastello ise skandal bir paylaşıma imza attı.

Instagram hesabında deprem sonrasında çekilen enkaz fotoğrafını paylaşarak, "KARMA IS A BITCH" ifadesini kullanan Rastello’ya başta Twitter olmak üzere Reddit’ten, Facebook’a tüm platformlarda tepki yağarken internet kullanıcıları tarafından Karma nedir? Ne demektir? Karma TDK anlamı konuları merak konusu oldu. İşte detaylar...

KARMA NEDİR? NE DEMEK? KARMA TDK ANLAMI

Karma felsefesine göre her şey, yaşamınızın her anı kadar doğal akışında ilerliyor. Karma, bizim kendi eylemlerimizin bütününden sorumlu olmamızı sağlar. Eylemlerimizin sonuçlarını kabul etme durumunda bırakan bir doğa yasasıdır karma.

Daha başka türlü ifade edersek, her eylemimiz kusursuz bir ayna ile bize geri yansıyor. "İyilik eden iyilik bulur" ya da "Rüzgar eken fırtına biçer" gibi atasözlerinden de anlayabileceğimiz gibi karma felsefesinin aslında bizim kültürümüzde de yeri vardır. Bu yüzden iyilik yapmak, iyi düşünmek, iyi yaşamak ve iyi kalmak, karmanın olmazsa olmazlarındadır.

Karma yasası iki katmandan oluşur. İlki genel karmadır. Genel karma yasası kesindir ve mutlaktır. Evrendeki her şey için uygulanabilir. Özel karma ise bireylerin kendi eylemleri sonucunda ortaya çıkan bireysel sonucu ifade etmektedir. Yani bireyin şu anda yaşadığı her şey, geçmişte yaptıklarının bir ürünüdür ve herkes kendi düşüncelerinden doğan eylemlerden sorumludur.

Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde ise bir felsefe türü olması nedeniyle bu anlamı yer almamaktır.