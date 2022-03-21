Karma Okul ne demek, TDK'ya göre Karma Okul kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karma okul ne demek? Karma okul TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karma okul kelimesi. Peki karma okul ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karma okul nedir, karma okul kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARMA OKUL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karma okul kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre karma okul kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karma eğitim uygulanan okul

