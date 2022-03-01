Karmık ne demek, TDK'ya göre Karmık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karmık ne demek? Karmık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karmık kelimesi. Peki karmık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karmık nedir, karmık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARMIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karmık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre karmık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çay ağzında yapılan balıkçı büğeti

- Mersin balıklarının üremek için denizden nehirlere geçişleri sırasında avlanmalarında kullanılan ve nehir ağızlarına kurulan çok iğneli bir olta takımı

