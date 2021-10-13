Karnabahar ne demek, TDK'ya göre Karnabahar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karnabahar ne demek? Karnabahar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karnabahar kelimesi. Peki karnabahar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karnabahar nedir, karnabahar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARNABAHAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karnabahar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Karnabahar kelimesi Rumca kökenlidir.

TDK'ya göre karnabahar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Turpgillerden, çiçekleri etli ve tanecikli bir görünüşte olan, yaprakları lahana yaprağına benzeyen, sebze olarak kullanılan bir bitki (Brassica oleracea botrytis)

