Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda eğitimle ilgili bir dizi tedbirler uygulanmaya başlamıştı. Uzaktan eğitime geçilmesi sonrasında sınav sisteminde de değişiklik yaşandı. Öğrenci ve veliler yüz yüze eğitime ara verilmesiyle karnelerin ne zaman verileceğini araştırmaya başlamıştı. 31 Mayıs tarihli Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar ile Karneler ne zaman alınacak 2. dönem 2021? 2021 2. dönem karneler ne zaman verilecek? soruları yanıt buldu.

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK 2. DÖNEM 2021? 2021 2. DÖNEM KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Eğitim hayatının uzun süredir online olarak devam etmesi akıllara karneler ne zaman verilecek sorularını getirdi. Karnelerin ne zaman verileceğine ve yüz yüze eğitim sitemine ilişkin resmi açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamaya göre öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alacak. 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına öğrenciler isteğe bağlı olarak katılım gösterecek.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime bugünden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak. Bakan Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimi şu sözlerle kamuoyu ile paylaştı: "Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz."

OKULLARDA HİJYEN KOŞULLARI

Yüz yüze eğitimin başlamasında hijyen koşullarının sağlanması büyük önem arz ediyordu. Okullarda titiz çalışmalar yürütüldü ve dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Bakan Selçuk, 1 Haziran Salı itibarıyla ilkokul öğrencilerinin, 7 Haziran itibarıyla da ortaokul ve lise öğrencilerinin haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapacağını belirtti. Söz konusu açıklamada Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim için gerekli hijyen koşullarının sağlandığının altını çizdi.