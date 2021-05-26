Koronavirüsle mücadele sürecinde eğitim alanında bir dizi değişiklik yapıldı ve uzaktan eğitime geçildi. Yaşanan gelişmeler sonucunda karne törenlerinin nasıl gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Öğrenci ve veliler Karneler ne zaman verilecek 2021? Karneler yüz yüze mi verilecek 2021? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte detaylar...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2021? KARNELER YÜZ YÜZE Mİ VERİLECEK 2021?

Yaz tatilinin yaklaşmasıyla öğrencilerin karne heyecanı da başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı programda karnelerin yüz yüze verilebileceğini dile getirmişti ancak henüz konuyla ilgili kesin bir açıklama yapılmadı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karne süreciyle ilgili yaptığı açıklamada "Sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Riske girmeden eğitim, öğretimi devam ettirmeliyiz. Süreci iyi yönetebilirsek amacımız bütün okulları açmak olacak. Karneler 2 Temmuz’da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek." dedi.

KARNELER YÜZ YÜZE VERİLECEK Mİ?

Okulların 2 Temmuz tarihinde kapanacağı duyurulmuştu. Karnelerin yüz yüze verilmek için çalışmalar yürütüldüğü, ancak her ihtimale karşı dijital karnelerin hazır olduğu vurgulanmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Riske girmeden eğitim, öğretimi devam ettirmeliyiz. Süreci iyi yönetebilirsek amacımız bütün okulları açmak olacak. Karneler 2 Temmuz’da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek." ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok" diye konuştu.