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Karneler saat kaçta verilecek 2021? Yarın karneler nasıl dağıtılacak ilkokul, ortaokul, lise

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde yarın karne günü. Milyonlarca öğrenci 18 Haziran 2021 tarihinde karnelerine kavuşacak. Ancak karnelerin saat kaçta verileceği merak ediliyor. Peki Karneler saat kaçta verilecek 2021? Yarın ilkokul, ortaokul, lise kaçta karne alacak? İşte detaylar.

Karneler saat kaçta verilecek 2021? Yarın karneler nasıl dağıtılacak ilkokul, ortaokul, lise

18 milyon öğrenci için yarın son gün. 2020-2021 eğitim öğretim yılı yarın sona erecek. MEB, bu yıl pandemi dolayısıyla karneleri dijital ortamda erişime açacak. Peki Karneler saat kaçta verilecek 2021?  Yarın karneler nasıl dağıtılacak ilkokul, ortaokul, lise....

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK  2021?

Karneler, 18 Haziran Cuma günü e-okul üzerinden öğrencilere sunulacak. Ancak isteyen öğrencilere 2 Temmuz itibariyle basılı karne ve ya taktir, teşekkür ve başarı belgesi verilebilecek.  Öte yandan okullar 2 Temmuz’a kadar açık olacak.

Karneler saat kaçta verilecek 2021? Yarın karneler nasıl dağıtılacak ilkokul, ortaokul, lise

YARIN KARNELER NASIL DAĞITILACAK İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE

Okulda karne dağıtımı bu dönem de olmayacak. Öğrencilere e-okuldan dijital karne verilecek. Peki karneleri internetten nasıl alabiliriz? İşte izlenmesi gereken yol;

E-OKUL GİRİŞ: VBS

T.C kimlik ve okul numaraları alana girilir. Ardından alanın yanında yer alan güvenlik numaraları kutuya yazılır. Sonra da “Giriş” butonuna tıklanarak Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girilir.

E-Okul VBS’ye giriş yapmak için de “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapınız. Sonra sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde giriniz.

Ardından öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenecektir. (Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi…) Son aşamada öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılır. 

Daha sonra da öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini karşınıza çıkar. 

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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