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  3. Karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye başvuran kızın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

Karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye başvuran kızın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

Amasya'da karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye başvuran genç kız yapılan ameliyat ile şok yaşadı. Üşüttüğü için karnının şiştiğini sana kızın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı.

Karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye başvuran kızın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

Amasya’da yaşayan yaşan 22 yaşındaki G.D karnındaki şişliğin sebebini üşütmesine bağlı olduğunu sandı. Karnındaki şişlik geçmeyince spora başlayan genç kız buradan da bir sonuç alamayınca durumu ailesi ile paylaşarak hastaneye başvurdu. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran G.D.’nin yapılan tahlil sonrası ameliyata alındı. Ameliyatta kızın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı.

Karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye başvuran kızın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

7 AYLIK GEBE GÖRÜNÜMÜNDEYDİ

Ameliyat sonrası açıklama yapan  Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, “Hastamızda geldiğinde kaburga altına kadar büyüyen 7 aylık gebelik gibi görünen bir kitle olduğunu fark ettik. Operasyonda karnı açtığımızda yaklaşık 5 kiloluk bir kitle olduğunu görüp çıkardık. Şu an hastamızın durumu iyi”  şeklinde konuştu.

Karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye başvuran kızın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

6 AY YA DA 1 YILDA CHECK-UP YAPTIRILMALI

Yumurtalık ya da rahimde oluşan kitlelerin geç fark edildiğini, bu durumdan dolayı hastaneye başvuruların geldiğini söyleyen Prof. Dr. Kara, “Genç kızlarımızın ve bütün hanımefendilerin 6 ay ya da yılda bir kez kadın doğum uzmanına gidip genel bir check-up yaptırmalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye başvuran kızın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

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