Karnından çıkan tümörün büyüklüğü herkesi şaşırttı

Eskişehir'de karın ön duvar ve yanlarında oluşan şişkinlik sebebiyle doktora başvuran 64 yaşındaki Cemil Ünder'in karın bölgesinde büyük bir kütle olduğu tespit edildi. 30 santimetre en ve 35 santimetre boyutunda olan 6 kilogram ağırlığındaki kitle, Dr. Orhan Kalaycı ve Dr. Uğur Durukan tarafından ameliyatla çıkarıldı.

Cerrahi onkoloji uzmanı Kalaycı, "ameliyat sırasında hiçbir sorunun olmadığını ve diğer organlarda herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediğini," açıkladı.

Ünder'in ameliyattan 7-8 gün sonra taburcu edildiğinin altını çizen Kalaycı, "Hastanın patolojik tanısının 'liposarkom' denilen yumuşak tümör grubunda yer aldığını ve tümörün ileri bir süreçte kendini yeniden yineleme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Bu nedenle yapılması gereken en iyi cerrahi müdahaleyi yapmaya çalıştıklarını ve hastanın ışın tedavisi alarak tedaviye devam edeceğini" bildirdi.

COVİD-19 SÜRECİ HASTALIKLARIN ERKEN TEŞHİSİNİ GECİKTİRİYOR!

Dr. Kalaycı bu tür rahatsızlıklarda hastaların şikayetleri büyük boyutlara ulaşmadan, geç kalınmadan hekimlere başvurulması gerektiğini belirtti.

Erken teşhiste kitlenin tespit edilmesi halinde hastanın sağlığı açısından riskin daha düşük olduğunu vurgulayan Dr. Kalaycı, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Cerrahi onkolojide bize en büyük zarar, Covid-19 sürecinde toplum olarak hastaların korkmasından kaynaklanıyor. Hastaların hastanelere gelmemeleri ve endoskopi taramalarının yapılamaması tümör rahatsızlıklarını ileri evrelere taşımaktadır. Erken teşhis hasta sağlığı açısından her zaman önemlidir."

Daha önce defalarca çeşitli ameliyatlara giren Dr. Kalaycı ilk defa bu boyutta bir kitle çıkardıklarını belirtti.

Sağlığına kavuşan Cemil Ünder ameliyatını gerçekleştiren doktorlara teşekkürlerini sundu.