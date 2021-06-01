ŞOK 2 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu | ŞOK haftanın fırsatlarında indirim çılgınlığı!TUZKAM işsiz vatandaşlara istihdam imkanı sağlıyorSON DAKİKA! Kutlu Adalı cinayetinde flaş gelişme: Soruşturma başlatıldı!AK Parti'nin Erdoğan'dan sonraki Cumhurbaşkanı adayı için flaş iddia! İşte adı geçen o isim...Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı 2021| OGM işçi alımı başvuru şartları 2021 | OGM işçi alımı başvuruları nasıl yapılır?Kutlu Adalı kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden, nasıl öldü? | Kutlu Adalı cinayeti tüm detaylarıBoğaziçi Beton halka arz sonucu belli oldu mu? Boğaziçi Çimento halka arz hisseleri ne zaman dağıtılacak?Çukur ne zaman final yapacak 2021? Kaç bölüm kaldı, Kaçıncı bölümde bitecek? Çukur final mi yapıyor? Çukur final tarihi 2021Çamlıca Kulesi fiyatı, giriş ücreti ne kadar 2021? Çamlıca Kulesi özellikleri nelerdir?ING Basketbol Ligi play- off final: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Karnından çıkan tümörün büyüklüğü herkesi şaşırttı

Karnından çıkan tümörün büyüklüğü herkesi şaşırttı

Eskişehir'de karnın ön duvar ve yanlarında şişkinlik rahatsızlığıyla doktora başvuran Cemil Ünder'in karnından çıkan kitlenin büyüklüğü herkesi şaşırttı. Yaklaşık 3,5 saat ameliyatta kalan Cemil Ünder'in karın bölgesinden 6 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Karnından çıkan tümörün büyüklüğü herkesi şaşırttı

Eskişehir'de karın ön duvar ve yanlarında oluşan şişkinlik sebebiyle doktora başvuran 64 yaşındaki Cemil Ünder'in karın bölgesinde büyük bir kütle olduğu tespit edildi. 30 santimetre en ve 35 santimetre boyutunda olan  6 kilogram ağırlığındaki kitle, Dr. Orhan  Kalaycı ve Dr. Uğur Durukan tarafından ameliyatla  çıkarıldı. 

Cerrahi onkoloji uzmanı Kalaycı,  "ameliyat sırasında hiçbir sorunun olmadığını ve  diğer organlarda herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediğini,"   açıkladı. 

Ünder'in  ameliyattan 7-8 gün sonra taburcu edildiğinin altını çizen Kalaycı, "Hastanın patolojik tanısının 'liposarkom'  denilen yumuşak tümör grubunda yer aldığını ve tümörün ileri bir süreçte kendini yeniden yineleme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Bu nedenle yapılması gereken en iyi cerrahi müdahaleyi yapmaya çalıştıklarını  ve hastanın ışın tedavisi alarak tedaviye devam edeceğini" bildirdi. 

eskisehr.jpg

COVİD-19 SÜRECİ HASTALIKLARIN ERKEN TEŞHİSİNİ GECİKTİRİYOR! 

Dr. Kalaycı bu tür rahatsızlıklarda hastaların şikayetleri büyük boyutlara ulaşmadan, geç kalınmadan hekimlere başvurulması gerektiğini belirtti. 

Erken teşhiste kitlenin tespit edilmesi halinde hastanın sağlığı açısından riskin daha düşük olduğunu vurgulayan Dr. Kalaycı, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: 

"Cerrahi onkolojide bize en büyük zarar, Covid-19 sürecinde  toplum olarak hastaların korkmasından kaynaklanıyor. Hastaların hastanelere gelmemeleri ve endoskopi  taramalarının yapılamaması tümör rahatsızlıklarını  ileri evrelere taşımaktadır. Erken teşhis hasta sağlığı açısından her zaman önemlidir."

Daha önce defalarca çeşitli ameliyatlara giren Dr. Kalaycı ilk defa bu boyutta bir kitle çıkardıklarını belirtti. 

Sağlığına kavuşan Cemil Ünder ameliyatını gerçekleştiren doktorlara teşekkürlerini sundu. 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT