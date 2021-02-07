Geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden yapılan bir yayına konuk olan Fişekçi, "Benimle keyif yapıp, Hint yazar Kiran Desai ile resmi davetlere gidiyordu" şeklinde açıklamasıyla gündeme geldi. Çarpıcı açıklamaların ardından merak konusu olan ressam Fişekçi araştırılmaya başlandı. Peki Karolin Fişekçi kimdir? Kaç yaşında? Mesleği nedir? Orhan Pamuk ile sevgili mi? İşte detaylar...

KAROLİN FİŞEKÇİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1982 doğumlu, İki çocuklu bir ailede dünyaya gelen Karolin Fişekçi’nin annesi terzi, babası ise eski yazma ustasıdır. Bir erkek kardeşi vardır. Ermeni olan 39 yaşındaki Karolin Fişekçi aslen Sivas kökenlidir.1997 yılında Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra ise Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü’nde eğitimini tamamlamıştır.

MESLEĞİ NEDİR? ORHAN PAMUK İLE SEVGİLİ Mİ?

Çizdiği cinsel obje resimler ile dikkatleri üzerine çeken Karolin Fişekçi, aynı zamanda sosyal medyada ciddi bir hayran kitlesine sahip ressamdır. 2011 yılında yazar Orhan Pamuk ile aşk yaşayan Karolin Fişekçi’nin eserleri İstanbul’da bir çok sergide yer almıştır.