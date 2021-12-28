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  3. Karpuz dergisi nedir, içeriği ne? Karpuz dergisi kimin, yazarları kim?

Karpuz dergisi nedir, içeriği ne? Karpuz dergisi kimin, yazarları kim?

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği resmi Twitter hesabından "Karpuz Dergisi"ne ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bunun hemen ardından "Karpuz dergisi nedir, içeriği ne? Karpuz dergisi kimin, yazarları kimler?" soruları da merak konusu oldu.

Karpuz dergisi nedir, içeriği ne? Karpuz dergisi kimin, yazarları kim?

"Bol Çekirdekli Yeni Mahsul" sloganıyla çok yakında okuyucularıyla buluşacak olan "Karpuz" dergisi, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından paylaşıldı. Yakında ismi okullarda duyulacak olan dergi için "Karpuz dergisi nedir, içeriği ne? Karpuz dergisi kimin, yazarları kimler?" soruları merak edildi. İşte Karpuz dergisine dair tüm merak edilen soruların yanıtları...

Karpuz dergisi nedir, içeriği ne? Karpuz dergisi kimin, yazarları kim?

KARPUZ DERGİSİ NEDİR, İÇERİĞİ NE? KARPUZ DERGİSİ KİMİN, YAZARLARI KİMLER?

"Bol Çekirdekli Yeni Mahsul" sloganıyla yakında okuyucularıyla buluşacak olan ortaokul dergisi olan "Karpuz Dergi"si, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından da Twitter kullanıcıları ile paylaşıldı. 

Twitter'da da hesap açılı olan dergiye dair merak edilen konu başlıkları henüz netlik kazanmadı. 

Derginin künyesi belli olur olmaz bolgegundem.com haberde, bilgiler doğrultusunda güncelleme yapılacaktır.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Twitter'da yaptığı paylaşımda; "Bol çekirdekli yeni mahsul; 
Karpuz Dergi'miz okuyucularıyla buluşmak için oldukça heyecanlı.

Karpuz Buram buram karpuz kokan dergimiz yayın hayatına başladı. Enfes yazılar ve  resimler ile dopdolu sayılar sizlerle. " ifadelerine yer verdi.

Karpuz dergisi nedir, içeriği ne? Karpuz dergisi kimin, yazarları kim?

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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