Karpuz Fener ne demek, TDK'ya göre Karpuz Fener kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karpuz fener ne demek? Karpuz fener TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karpuz fener kelimesi. Peki karpuz fener ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karpuz fener nedir, karpuz fener kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARPUZ FENER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karpuz fener kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre karpuz fener kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şenliklerde kullanılan yuvarlak kâğıt fener

