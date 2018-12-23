Karpuzun faydaları nelerdir? Karpuz neye iyi gelir?

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuzun en büyük faydası serinletici özelliğidir. İçerisinde %90 oranında su barındıran karpuzun, kalpten kansere kadar birçok hastalığa faydası vardır. Bizde sizler için karpuzun faydalarını araştırdık. Peki karpuz neye iyi gelir? Karpuzun faydaları nelerdir? Detaylar...

KARPUZUN FAYDALARI NELERDİR?

Karpuz içerdiği bol miktardaki farklı vitamin ve mineraller yardımıyla çok geniş yelpazade sağlığa katkı sağlamaktadır. Kanserle mücadeleden astım hastalığına, sindirim sisteminin düzenli çalışmasından kalp sağlığına kadar birçok hastalıktan bünyeyi korur.

Karpuz Kardiyovasküler Sistemi ve Kemik Sağlığını Korur:

Karpuzun bol miktarda içerdiği ‘likopen’ bizim kalp ve damar sağlığımız için önemlidir ve ayrıca kemik sağlığını korumada önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında kan basıncını düzenler. Likopen açısından zengin gıdalar tüketen kişiler daha güçlü ve sağlıklı kemik yapılarına sahiptirler. Karpuz ayrıca kemik ve iskelet yapısını güçlendiren kalsiyum ve potasyum ihtiyacını karşılar.

Karpuz Vücuttaki Yağı Azaltır:

Karpuz sitrülin üreten yağ hücrelerindeki yağ birikimini azaltmayı sağlar. Sitrülin, böbrek yardımıyla arjinine dönüşen bir amino asittir. Karpuz, yağ yakıcı özelliği ile bünyede bulunan fazla yağı yakar ve kilo vermeyi sağlar. Ayrıca bu işlem ile birlikte böbreklerin aşırı çalışarak yorulmasını da engeller.

Karpuz Antienflamatuar ve Antioksidan Desteği Sağlar:

Karpuz flavonoidler, karotenoidler ve triterpenoidler gibi fenolik bileşikler bakımından zengindir. Karpuz, karotenoid likopen inflamasyonunu azaltır ve serbest radikallerin nötralize edilmesini sağlar. Antioksidan özelliği ile bünyede bulunan birçok parazit ve serbest radikalleri kolay bir şekilde dışarı atar.

Karpuz Böbrek Sağlığına Katkı Sağlar:

Karpuz, doğal bir idrar söktürücü olduğu için idrar akışını hızlandırır. Bunu yaparken böbrekleri zorlamaz. Karpuzun bu özelliği böbreklerin işini kolaylaştırırken, karaciğerin de sağlıklı ve yorulmadan çalışması için katkı sağlar.

Karpuz Kas ve Sinirleri Destekler:

Potasyum bakımından zengin olan karpuz harika bir elektrolit görevi görür. Bu özelliği ile vücutta bulunan kasların ve sinirlerin sağlıklı kalmalarına yardımcı olur. Potasyum sinirlerle alakalı uyarmaları olumlu etkilerken kasları güçlendirir.

Karpuz Göz Sağlığı İçin Faydalıdır:

Karpuz gözlerin retina pigmentleri üretmesine yardımcı olur ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu karşı korur. Beta karoten açısından zengin olduğu için gece körlüğüne yakalanma riskini azaltır.

Bağışıklık Sitemine Katkıda Bulunur:

Karpuz C vitamini açısından zengindir. C vitamini hücre sağlığının korunması için önemli bir vitamindir. Bunun yanında karpuzun bu özelliği bağ dokusunu korur.

Karpuz Astımı Önleyebilir:

Yüksek miktarda karpuz tüketenlerin astım hastalığına yakalanma riski tüketmeyenlere göre daha azdır. Bol miktarda C vitamini içeren karpuz, astım ataklarının şiddetini azaltabilir.

Karpuz Kan Basıncını Düzenler:

Karpuz kan basıncını düzenleyerek bir bakıma kalp sağlığını da korumaktadır. Bunun yanında inme ve felç gibi riskleri azaltır. Günlük 3-4 dilip karpuz tüketimi özellikle yaşlılarda yaz aylarında görülen kalp sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir.

Karpuz Kuvvetli Bir Antioksidandır:

Karpuz çok iyi derecede C vitamini içermektedir ve diğer birçok hastalığın yanında kansere neden olan serbest radikallerle mücadele eder ve vücudun hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Karpuz Sindirim Sistemine Yardımcı Olur:

Karpuz iyi miktarda lif içermektedir ve lif içeren bütün meyve ve sebze gibi sindirim sistemi için faydalıdır. Kabızlığı giderici özelliği vardır. Mide sağlığını korur.

Kas Ağrılarını ve Uykusuzluğu Giderir:

Karpuzun diğer bir faydası da uykusuzluk ve kas ağrılarını gidermesidir. Bu özelliğinden dolayı karpuzun ayrıca sinir sistemi üzerinde olumlu etkisi olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Karpuz Cilt Sağlığını Korur:

Karpuz cilt ve saç sağlığı için önemli besinler içermektedir. Cildin sağlıklı ve nemli kalmasını sağlayan, saçların kırılmasını engelleyen A vitamini karpuzda bol miktarda vardır.

KARPUZ NEYE İYİ GELİR?

* İçerisinde bulunan likopen sayesinde kalp ve damar sağlığının korunmasında önemli rol oynar.

* Likopen maddesi kemik sağlığının korunmasında da yardımcıdır.

* Kan basıncının düzenlenmesini sağlar.

* Kalsiyum ve potasyum ihtiyacınızı karşılar.

* A vitamini ile cildin nemli kalmasını sağlar.

* Erken yaşlanmayı önler.

* Kilo vermeye yardımcıdır.

* Karpuz, içerisinde bulunan sitrülin sayesinde vücutta yağ birikimi oluşumunu önler ve yağ yakımını hızlandırır.

* Böbreklerin düzenli ve iyi çalışmasını sağlar.

* C vitamini açısından zengin olan karpuz, kanser hücrelerine karşı koruyucudur.

* Uyku problemleri ve kas ağrılarına iyi gelir.

* İdrar söktürücüdür.

* İçerisinde bulunan lif ile sindirim sistemini güçlendirir.

* Göz sağlığını korur.

* Kan basıncını dengeler.

* C vitamini sayesinde astım hastalığını minimum seviyeye indirir.

* Karpuz vücuda enerji sağlar.

* Vücutta biriken iltihabı yok eder.

* Hafızayı güçlendirir ve konsantrsayonu arttırır.