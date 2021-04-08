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Kars Belediyesi salgınla mücadelede temizliğe önem veriyor: Kaldırımlar köpüklendi

Kars'ta belediye salgınla mücadeleye katkı sağlamak amaçlı kaldırımları köpüklü suyla yıkıyor. Temizlenen kaldırımlar vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kars Belediyesi salgınla mücadelede temizliğe önem veriyor: Kaldırımlar köpüklendi

Kars'ta kış ayının sona ermesiyle birlikte belediye de bahar temizliğine başladı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kenttin cadde ve sokakların kaldırımları köpüklü suyla yıkanarak temizleniyor. Belediye ekipleri, temizlenen cadde ve kaldırımları dezenfekte de ederek Kovid-19 salgınıyla mücadeleye katkı sağlıyor.

Kentte temizlenen kaldırımlarım vatandaşların yüzünü güldürürken, belediye ekipleri vatandaşlardan yapılan çalışmamalara destek vererek kaldırımları temiz tutmalarını istedi.

"TOZDAN TOPRAKTAN KURTULDUK"

Son günlerde belediye tarafından yürütülen çalışmalarla kaldırımların temizlendiğini belirten vatandaşlar, "Uzun süreden beri bu denli temizlik yapılmamıştı. Zaten kıştan yeni çıktık, belediye ekiplerince yürütülen çalışmalarla kaldırımlar temizlendi. Tozdan topraktan kurtulduk, Allah emeği geçenlerden razı olsun" dediler.

Öte yandan Kars Belediye Başkanlığı'nca bahar temizliği çalışmaları tüm cadde ve sokaklardan devam ediyor. Ekipler kaldırımları küpüklü suyla yıkarken, bir taraftan da temizlenen cadde ve kaldırımlar dezenfekte ediliyor. Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kars Belediyesi salgınla mücadelede temizliğe önem veriyor: Kaldırımlar köpüklendi

Kars Belediyesi salgınla mücadelede temizliğe önem veriyor: Kaldırımlar köpüklendi

Kars Belediyesi salgınla mücadelede temizliğe önem veriyor: Kaldırımlar köpüklendi

Kars Belediyesi salgınla mücadelede temizliğe önem veriyor: Kaldırımlar köpüklendi

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