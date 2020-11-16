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Kars-Iğdır-Nahçıvan Dermiryolu Projesi süreci hız kazanıyor

Nahçıvan'ın Azerbaycan'a Karabağ'ın kurtulmasıyla birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşmesi Bakanı olan AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, demiryolu olarak bağlanması süreci hızlanacağını belirtti.

Kars-Iğdır-Nahçıvan Dermiryolu Projesi süreci hız kazanıyor

65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşmesi Bakanı olan AK Parti Kars Milletvekili, Kars-Iğdır-Nahçıvan Demiryolu Projesi'nin kendi bakanlığı döneminde hazırlandığını ifade eden Arslan, "Sadece Bakü-Tiflis-Kars, sadece bölgemizdeki Kars Lojistik Merkez'i değil, daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kars-Iğdır-Nahçıvan Demiryolu da inşallah, projesi benim bakanlığım zamanında hazırlanmıştı. Şimdi artık Azerbaycan ile birlikte onun yapım süreçleri konuşuluyor" dedi.

Ahmet Arslan, "Nahçıvan'ın Azerbaycan'a Karabağ'ın kurtulmasıyla birlikte demiryolu olarak bağlanması bu süreci hızlandıracak. Nirtekim Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu da 2 gün önce bu projeden tekrar bahsetti. Onun da yapılmasıyla birlikte Kars bir kavşak haline geliyor. Kavşak haline gelirken, tarımı ile hayvancılığıyla, tarım ve hayvancılığa dayalı üretimleriyle, İktisat Organize Sanayi Bölgeleriyle birlikte, buradaki üretimleriyle birlikte inşallah hem gelişecek, hem de ürünlerini başka ülkelere daha rahat gönderebilir hale gelecek" diye konuştu.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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