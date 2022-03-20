Kars'ta eğitimin yarın tatil olup olmayacağını merak edenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Kars okullar tatil mi 21 Mart 2022? Kars Pazartesi günü kar tatili var mı? Son dakika bilgisi ne? Kar yağışlarının etkisini gösterdiği kente ilişkin Kars Valiliği'nden haber geldi. Öğrenciler için hazırladığımız haberimizde, tüm merak edilenler soruların yanıtlarına yer verdik.

KARS OKULLAR TATİL Mİ 21 MART 2022? KARS PAZARTESİ GÜNÜ KAR TATİLİ VAR MI?

Valilik, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların 21 Mart Pazartesi günü için tatil edildiğini, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını da açıkladı.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NELERDİR?

lumsuz hava koşulları aşarı yağmur, kar, tipi, fırtına olarak tanımlanabilir. Bu zorlu hava koşullarında bir çok tehlikeyle karşılaşabiliriz. Bunların neler olduğunu maddeler halinde inceleyelim.

Kar: Şiddetli kar yağışı nedeniyle yollar kapanabilir ve çığ tehlikesi yaşanabilmektedir. Karlı ve buzlu yollarda araçlar kazalar yaparak yaralanmalara neden olurlar.



Sis: Şiddetli sis nedeniyle görme zorluğu yaşarız ve buda ulaşım konusunda bizlere sıkıntılar yaşatır. Kazaların büyük bölümü sis nedeniyle meydana gelir.



Fırtına: Şiddetli fırtınalar maddi ve manevi zararlar ortaya çıkarır. İnsanların fırtına ile uçuşan nesneler ile yaralandıkları, hatta öldükleri olmuştur.



Yağmur: Çok yağmur yağması ile erozyon meydana gelebilir ve insanlar toprak altında kalırlar. Şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden olarak hayatımızı etkileyebilir.