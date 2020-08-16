Karşıdan karşıya geçen hamile kadının aşırı hız sonu oldu!

Rusya’nın Ufa şehrinde yaşanan olayda yaya yolundan karşıya geçen hamile kadın ve çocuğuna aşırı hızla gelen bir otomobil çarptı. Kazada havada savrulan kadın ve bebeği yaşamını yitirirken küçük kızı ise ağır yaralı olarak olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Rusya’nın Ufa şehrinde hamile bir kadın, elinden tuttuğu kız çocuğuyla birlikte yaya yoluna yöneldi. Birçok araç kontrollü geçiş yaptığı sırada karşı yoldan hızla bir araç geldi. Hamile kadın ve çocuğu yaya yolunun ortasına geldiğinde hızla gelen araç yayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle hamile kadın ve çocuğu havaya savruldu. Kazada hamile kadın karnındaki bebeğiyle birlikte olay yerinde hayatını kaybetti.

Annesinin elinden tutan kız çocuğu ise ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu aktarılırken, araç sürücüsünün ise 20 yaşındaki genç bir kız olduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ufa Bölge Savcılığı kaza görüntülerini basına servis etti.

