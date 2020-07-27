Karşıyaka penaltılarda yıkıldı, Turgutluspor TFF 2. Lig'e yükseldi!

TFF 3. Lig Play-Off maçlarında finale yükselen Turgutluspor ve Karşıyaka arasında oynanan mücadelede şampiyonluğa ulaşan Turgutluspor oldu. Mücadelenin normal süresi 1-1'lik skorla sonuçlanırken, uzatmalar ise 2-2 berabere bitti. Turgutluspor maçı 9 kişi tamamladı.

Titanic Mardan Stadı'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası, 1-1'lik eşitlikle, uzatmaları ise 2-2'lik skorla sonuçlandı. Penaltılara giden müsabakada kazanan, 5-3'lük skorla Turgutluspor oldu. Turgutluspor, bu sonuçla TFF 2. Lig'e yükseldi.

Turgutluspor'un gollerini 61. dakikada Samet Günhan ve 99. dakikada Mithat Yaşar attı. Karşıyaka'nın gollerini ise 55. dakikada Doğukan İnci ve 117. dakikada penaltıdan Onur Kıntaş kaydetti.

Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç 95. dakikada, Turgutluspor'da futbolcu Necmi Çoban 101. dakikada kırmızı kart gördü.

Stat: Antalya Titanic Mardan

Hakemler: Kadir Sağlam, Oğuz Kaan Çalışır, Hakan Karabalcık

Karşıyaka: Erdoğan, Cenk (Batuhan dk. 112), Metin, Onur, Mustafa Aşan, Arif, Namık (Mustafa dk. 104), Anıl (Özgür dk. 106), Doğukan (Görkem dk. 114), Battal (Harun dk. 64)

Turgutluspor: Fatihx, Hayrullah, Kadir Torbacı (Özcan dk. 114), Mehmet, Doğan, Kadir Yazıcı, Samet, Mithat (Emre dk.105), Necmi, Onur (Cuma dk.96), Ergun (Ferhat dk. 105)

Goller: Doğukan (dk. 55), Onur (dk. 117 pen.) (Karşıyaka), Samet (dk. 61), Mithat (dk. 99) (Turgutluspor)

Kırmızı Kartlar: Necmi (dk. 101), Mehmet (dk. 116) (Turgutluspor)

Sarı Kartlar: Onur, Arif, Anıl, Battal, Harun (Karşıyaka), Hayrullah, Kadir Torbacı, Onur, Cuma (Turgutluspor)