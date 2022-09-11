Karslı çocuklar vali Türker Öksüz'ü çok seviyor

Kars'ta göreve başladığı günden itibaren herkesim tarafından sevilen Vali Türker Öksüz'ü kars'lı çocuklar da çok sevyor. Valiyi gören çocuklar birden valinin etrafını sarıyor.

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Karslı çocuklar vali Türker Öksüz'ü çok seviyor

Kars'ta göreve başladığı günden itibaren herkesim tarafından sevilen Vali Türker Öksüz'ün çocuk sevgisi ise dikkat çekiyor.

Çocukların da çok sevdiği Öksüz, belediye çalışmaları için geldiği Halitpaşa Mahallesi'nde bir anda etrafını çocuklar sardı.

Çocuklarla birlikte oturarak sohbete başlayan Öksüz, çocuklara çikolata vermeyi ihmal etmezken, çocuklarla koyu sohbeti ise fotoğraf karelerine yansıdı.

Kars'ta çok önemli projelere imza atan ve özellikle belediye başkan vekili olduktan sonra kent genelinde yaptığı alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla kentin modern bir şekilde görünmesine katkı sağlayan Vali Öksüz, çocuklara ayrı değer veriyor.

Her fırsatta "geleceğimiz teminatı" dediği çocuklarla zaman geçirmekten keyif aldığına vurgulayan Öksüz, Halitpaşa Mahallesi'nde yol çalışmasında yanına gelen çocuklarla bir süre sohbet etti.

Çocuklara büyüyünce ne olacaksınız? Sorusunu yönelten Öksüz, çocukların, doktor, öğretmen, vali, polis cevabı vermesini ise gülümseyerek dinledi. Çocuklara çikolata ve çeşitli hediyeler veren Öksüz, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Vali Türker Öksüz, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafların altına ise; "Halitpaşa Mahallesi'nde belediyemizin çalışmalarını incelerken karşılaştığım evlatlarımızla sohbet etmek hem dinlendirici hem de çok keyifliydi" notunu düştü.

Halitpaşa Mahallesi sakinleri ilk kez mahallelerine bir valinin geldiğini hatırlatarak Vali Öksüz'e mahallerine yaptıkları yatırımlardan dolayı teşekkür ettiler.

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