Karst ne demek, TDK'ya göre Karst kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karst ne demek? Karst TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karst kelimesi. Peki karst ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karst nedir, karst kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karst kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Karst kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre karst kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kayaçların erimesiyle yer altı akıntıları olan, kireç taşı ve dolomit bölgesi

