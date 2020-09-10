Kars'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı

Çerme köyü, yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında karantina altına alındı. Çerme Köyü'ne giriş ve çıkışlar durduruldu.

Kar Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Valiliğin açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması için Çerme köyünde karantina uygulaması başlatıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre 'na göre 9 Eylül Çarşamba günü koronavirüsten 55 kişi yaşamını yitirdi, 943 kişi iyileşti.

9 Eylül Çarşamba günü 111 bin 193 test yapıldı, 1673 kişide Kovid-19 tespit edildi. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 254 bin 188'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 105 bin 222, vaka sayısı 284 bin 943, vefat sayısı 6 bin 837 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 1181, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.