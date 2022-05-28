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Kars'ta Kargo Çetesi'ne operasyon: 9 kişi tutuklandı

Kars merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 570 kişiyi dolandırıp, e-Devlet üzerinde 570 milyon 700 bin lira, kimlik ve adres bilgilerini çalan kargo çetesi yakalanarak gözaltına alındı.

Kars'ta Kargo Çetesi'ne operasyon: 9 kişi tutuklandı

 Kars Merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda sözde kargo şirketi vatandaşlara ait 530 milyon 700 bin lira, kimlik ve adres bilgilerini çalması üzerine Kars Digor Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kars Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin başlattığı  operasyonlarda adresi belirlenen çete yakalanarak gözaltına alındı. Çete elemanlarından 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kars'ta Kargo Çetesi'ne operasyon: 9 kişi tutuklandı

BİRÇOK VATANDAŞIN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİNİ KAYIT ALTINA ALMIŞLAR

Digor Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ve Kars Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kars merkezli 4 ilde düzenlen operasyonda gözaltına alınan kargo dolandırıcısı olan çetesi üyeleri Digor’da mahkemeye çıkarıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlarıyla mücadele ile yürütülen operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık suçlarına karışan çete için Kars merkezli 3 farklı ilde yapılan operasyonlarda mahkemeye çıkarılan 15 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2’si adli kontrol şartıyla, 4 şüpheli ise mahkemece serbest bırakıldı. Çete üyelerinin bilgisayarlarında vatandaşlara ait çok sayıda kimlik ve adres bilgilerine ulaşıldı.

Kars'ta Kargo Çetesi'ne operasyon: 9 kişi tutuklandı

VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLMALI

Yaşanan olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü “Vatandaşlarımızın özellikle kendisini banka personeli ve kamu personeli olarak tanıtan dolandırıcılara karşı çok dikkatli olması, kredi ve banka kartına ait bilgileri ve kendisine sms olarak gönderilen şifreleri bu kişilerle kesinlikle paylaşmaması, Devlet kurumlarına ve bankalara ait resmi sitelerin kopyalarına dikkat etmesi dolandırıcıların özellikle bu tür resmi sitelerin kopyalarını oluşturarak vatandaşlarımızı kendi sitelerine yönlendirip kart ve kimlik bilgilerini kendi datalarına işleyerek dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, vatandaşlarımızın dijital ortamda çok dikkatli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın dijital kanallarda tehditlerden korunması için bu tür planlı ve takipli çalışmalarımız aralıksız sürecektir” şeklinde açıklama yaptı.

Kars'ta Kargo Çetesi'ne operasyon: 9 kişi tutuklandı

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