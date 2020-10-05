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Kars'taki Akbaba Dağları beyaza büründü

Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrederken Kars'ta mevsimin ilk karı toprakla buluştu. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü kentte Akbaba Dağlarının zirvesi beyaza büründü.

Kars'taki Akbaba Dağları beyaza büründü

Kars'a mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının gece eksi 5 dereceye düştüğü kentte, Akbaba Dağlarının zirvesi beyaza büründü.

Hava sıcaklığını hissedilir derece de düştüğü Kars'ta kısa süreli yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, 2 bin rakımlı Akbaba Dağı'nın zirvesi ise beyaz gelinliğini giydi.

Soğuk havanın ardından yüksek kesimlere kar yağdığını ifade eden vatandaşlar, "Bugün Kars'ta sabah saatlerinde soğuğu hissetmeye başladık zaten, inceden bir yağmur yağdı öğlene doğru, şehir merkezinden baktığımızda Akbaba dağlarına mevsimin il karının yağdığını gördük" dedi.

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Kars'ta soğuk hava, karı da beraberinde getirdi. Akbaba Dağları'nın zirvesine yağan kar, kent merkezinden de görüldü. Kentte hava sıcaklığı termometrelerde 5 dereceyi gösterdi.

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Berna Akkaya
Editör


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