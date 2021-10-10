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Kars'ta skandal olay! Magandalar, maske uyarısı yapan minibüs şoförünü bıçakladı

Kars'ta minibüse binen 4 kişiden bazıları şoför tarafından maske takmaları konusunda uyarıda bulundu. Çıkan tartışma kavgaya döndü. Magandalar minibüs şoförünü bıçaklayıp kaçtı. Şüpheliler, yürütülen çalışma sonucu polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kars'ta skandal olay! Magandalar, maske uyarısı yapan minibüs şoförünü bıçakladı

Kars'ta meydana gelen olaya ilişkin edinilen bilgiye göre; Harakani Devlet Hastanesi hattında çalışan 47 yaşındaki minibüs şoförü Orhan G., aracına binen 4 yolcudan maske takmayanlara uyarıda bulundu. Şoförün uyarısına karşın maske takmayan Y.A. (21), M.A. (19), H.G. (17) ve O.G. (16) sürücü ile tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 4 yolcu, Orhan G'ye bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan sürücü, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu gözaltına alındı.

Orhan G, Kars'taki müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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