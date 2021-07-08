Kartal Bruma'ya pençeyi taktı!

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Olympiakos'da geçiren Bruma siyah beyazlı ekibin gündemine girdi. Hollanda basınının iddiasına göre oyuncu ile ilgilenen birçok takım bulunuyor. Beşiktaş'ın da bu takımlar arasında olduğunu söyleyen Hollanda basını oyuncu ile temasa geçildiğini ifade etti.

KİRALAMA FORMÜLÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Peşinde birçok kulübün olduğu bilinen oyuncu için kiralama teklifiyle işi bitirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, elinde Şampiyonlar Ligi kozunu bulunduruyor. Oyuncuyu Avrupa piyasasında tekrar öne çıkararak fiyatını artırabileceğini düşünen yönetim, bu teklifi PSV Eindhoven'a sunmayı düşünüyor.

BRUMA'NIN GALATASARAY'DAN SONRAKİ KARİYERİ

2013'te Galatasaray'a 13 milyon euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Yıldız kanat oyuncusu için şu ana kadar 41.9 milyon euro bonservis ödendi.