Şenol Güneş Emre Belözoğlu'nu Milli takımda görmek istiyor | Görüşme gerçekleştiSON DAKİKA! Akbank yetkilileri açıkladı: Şubelerin çalışma saatleri uzatıldı! Hafta sonuna kadar 19.00'a dek hizmet verecek!Kıyafeti müstehcen bulunduğu için bakın başına ne geldi! Sporcu Deniz Saypınar gözyaşlarına hakim olamadı!Böylesi görülmedi! Ağzında maske olmadan hapşıran adama bıçaklı saldırı!Yalova'da emekli albay dehşet saçtı! Gürültü yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü, biri bekçi iki kişiyi yaralayıp intihar etti!Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyorMillet ittifakı karışıyor! CHP ve İYİ Parti arasında cumhurbaşkanı adayı krizi! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsızBu kez de meyve suyu tesisi! Bu kadar iğrençlik fazla! Afyonkarahisar'daki tesisi görenler meyve suyu içmeye tövbe ediyor!10- 11 Temmuz 2021 hangi sınav var? Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı?Sinemaseverlerin dikkatine! Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona giriyor!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. BEŞİKTAŞ
  4. Kartal Bruma'ya pençeyi taktı!

Kartal Bruma'ya pençeyi taktı!

Daha önce Galatasaray'da forma giyen Bruma Süper Lig'e geri dönebilir. PSV Eindhoven'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'ın radarına girdiği öğrenildi. Siyah beyazlı ekip kiralama yöntemi ile bu transferi bitirmeyi planlıyor.

Kartal Bruma'ya pençeyi taktı!

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Olympiakos'da geçiren Bruma siyah beyazlı ekibin gündemine girdi. Hollanda basınının iddiasına göre oyuncu ile ilgilenen birçok takım bulunuyor. Beşiktaş'ın da bu takımlar arasında olduğunu söyleyen Hollanda basını oyuncu ile temasa geçildiğini ifade etti.

KİRALAMA FORMÜLÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Peşinde birçok kulübün olduğu bilinen oyuncu için kiralama teklifiyle işi bitirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, elinde Şampiyonlar Ligi kozunu bulunduruyor. Oyuncuyu Avrupa piyasasında tekrar öne çıkararak fiyatını artırabileceğini düşünen yönetim, bu teklifi PSV Eindhoven'a sunmayı düşünüyor.

Kartal Bruma'ya pençeyi taktı!

BRUMA'NIN GALATASARAY'DAN SONRAKİ KARİYERİ

2013'te Galatasaray'a 13 milyon euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Yıldız kanat oyuncusu için şu ana kadar 41.9 milyon euro bonservis ödendi.

Kartal Bruma'ya pençeyi taktı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT