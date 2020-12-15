Kartal köprüsünde intihar girişimi: 'Küçüklüğümden beri babamın cinsel tacizine uğruyorum'

İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen olayda, gece saat 00.30 sıralarında köprüye çıkan bir genç, babası tarafından küçüklüğünden beri cinsel istismara uğradığını söyleyerek intihar girişiminde bulundu. 19 yaşında olduğu öğrenilen E.T., Kartal köprüsünün korkuluklarına çıkarak kendisini öldürmek istedi.

'BABAM TACİZ EDİYOR, KİMSE YARDIMCI OLMUYOR'

Çevredeki vatandaşlar tarafından köprünün korkuluklarında biri olduğunun fark edilmesiyle ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, bir süre E.T.'yi intihardan vazgeçirmek için çabaladı. Bir saatlik ikna çabalarına sonuç vermeyen 19 yaşındaki genç, babasının kendisine küçük yaşlardan beri cinsel istismarda bulunduğunu ancak kimsenin yardımcı olmadığını belirterek bir süre direndi.

POLİS EKİPLERİ KURTARDI

Bu esnada itfaiye ekipleri köprünün altında branda açarak gencin atlama ihtimaline karşı tedbir aldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi de hazır bekledi. E. T. ile konuşmaya devam eden polisler, yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince, gencin bir anlık dalgınlığından faydalanarak korkuluklardan çekip aldı. Kurtarılan E. T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.