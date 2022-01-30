Kartal'da atıl durumda bekleyen gemi parçalara ayrılıyor...

Boras isimli gemi şiddetli önce fırtına sonucu yan yattı, sonra çıkan yangında kullanılamaz hale gelidi. Geminin parçalanma işlemlerine başlandığı öğrenildi.

PARÇALAMA İŞLEMLERİNE BAŞLANDI

Geri dönüşüme kazandırılmak üzere parçalama işlemlerinin yapıldığı gemi drone ile havadan görüntülendi.

İskelede kurulan alanda iş makineleri kullanılarak kesilen parçalar Kartal Kordonboyu Mahallesi Kumcular İskelesi`nde bulunan Boras isimli gemiden çıkarılan parçalarla işlemlerine devam ediyor. Gemi 2021 yılı Mart ayında şiddetli fırtına nedeniyle yan yattı. Gemide 20 Ocak 2022 tarihinde ise yangın çıktı. Hurda hale gelen 103 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, açık artırma yoluyla 5 milyon 359 bin 556 bin TL'ye satılarak daha sonra parçalara ayrılıp geri dönüşüme kazandırılması için çalışmalara başlandı.

ŞANTİYE ALANI KURULDU

Geminin bulunduğu bölgede şantiye alanı kurulduğu görüldü. Hem geminin güvertesinde hem de şantiye alanında işçilerin ve iş makinelerinin çalışma yaptığı gözlendi. İskelede kurulan alanda işçiler tarafından geminin güverte ve gövdesinde parçalar kesiliyor, ayrılarak işleniyor. Tüm bu gelişmeler drone kameralarına yansıdı.



