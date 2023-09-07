Kartal'da berberde sıra tartışması ölümle bitti! Tek yumrukla öldürdü

İstanbul'un Kartal ilçesinde tıraş olmak için berbere giden müşteriler arasında sıra tartışması çıktı. Berberde başlayan tartışma kısa sürede dükkan önünde kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kafatasına darbe alan Türki Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Korkunç anlar kameraya yansıdı.

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Dehşete düşüren anlar geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul Kartal'da bir berber dükkanının önünde kaydedildi.

İddialara göre tıraş olmak için berbere gelen iki müşteri arasında sıra nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Berber dükkanı içinde büyüyen tartışma dışada kavgaya dönüştü.

TEK YUMRUKLA YIĞILIP KALDI

Diğer müşterilerinde dahil olduğu kavgada 18 yaşındaki Türki Yıldırım kafasına çok sert bir yumruk darbesi aldı. Aldığı tek yumruk darbeyle yere yığılıp baygınlık geçiren Türki Yıldırım'a çevredeki diğer müşteriler müdahale etti. Ardından durumu ciddiye gidince olay yerindeki şahıslar durumu sağlık ekipleri bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla da hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Apar topar hastaneye kaldırılan Yıldırım, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet E. Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Türki Yıldırım'ın cenazesi ise memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Kartal'da berberde sıra tartışması ölümle bitti! Tek yumrukla öldürdü

YUMRUK ANI KAMERADA!

Berber dükkanı önünde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dükkan önünde kavga çıkıyor, kavga esnasında yumruk yiye yiye bir kişi yere yığılıyor.

Kartal'da berberde sıra tartışması ölümle bitti! Tek yumrukla öldürdü

Kartal'da berberde sıra tartışması ölümle bitti! Tek yumrukla öldürdü

KAYNAK: İHA

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