Kartal’da bir kafede kısıtlamayı hiçe sayan 21 kişiye ceza yağdı

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gece saat 22.30'da Orhantepe Mahallesi'nde salgın nedeniyle kapalı olması gereken bir kafenin faaliyetine devam ettiği ihbarını aldı. Kafeye baskın düzenleyen ekipler, kafede bulunan 21 şahsın sosyal mesafe ve pandemi kurallarına riayet etmediklerini tespit etti. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 21 kişiye toplam 69 bin 300 TL ceza kesildi. Öte yandan, iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI