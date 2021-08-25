Kartal'da çifte cinayet! Bir evin içerisinde anne ve kız ölü bulundu!

Olay İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Doğu Caddesi, Keskin Sokak'ta yer alan 5 katlı bir apartmanın üçüncü katında oturan Azime Özcan ile kızı Yasemin Özcan'ın yaşadığı daireden dayanılmaz kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri endişelenip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtıktan sonra korkunç manzarayla karşı karşıya geldi. Kapının açılmasıyla yerde iki kadın hareketsiz halde yatıyordu. Müdahale uygulamak isteyen sağlık ekipleri iki kadının da ölü olduğunu tespit etti.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından anne ve kızının cesetleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından Azime Özcan'ın oğlu Ahmet Özcan gözaltına alındı.

CİNAYETİ OĞLU İŞLEMİŞ!

Gözaltına alınan oğul Özcan, polis sorgusunda cinayetleri nasıl işlediğini anlattı. Güvenlik görevlisi olan Ahmet Özcan, annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdükten sonra evi terk etti. İki gün sonra tekrar olay yerine gelip, suç işlediği bıçağı yerde cansız bir şekilde yatan Yasemin Özcan'ın eline sıkıştırarak cinayeti kız kardeşinin üzerine atmaya çalıştığını itiraf etti.

Polis olay yerine geldiği esnada oğul Ahmet Özcan'ın tedirgin konuşmalarından şüphelenmişti. Ekipler Ahmet Özcan'ın otomobilinde uzun süre arama yaptı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.