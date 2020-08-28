Kartal'da korkunç kaza! Feci şekilde can verdi!

Kartal'da gece saatlerinde motosikletiyle seyahat eden Mehmet Tek, park halinde araca vurarak can verdi. Edinilen bilgilere göre motosiklet sürücüsünün aşırı hız yaptığı öğrenildi. Ayrıca motosiklet sahibinin kasksız ve ehliyetsiz olduğu da öğrenildi.

Olay Kartal Soğanlık Mahallesi Atatürk Caddesinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Aşırı hızla seyir halindeki Mehmet Tek’in kullandığı 34 GY 5271 plakalı motosiklet virajı alamayarak park halindeki 48 KU 317 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak park halindeki otomobilin altına girdi. Kasksız olan motosiklet sürücüsü kafasından ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını sağladı. İtfaiye ekipleri otomobilin altına sıkışan yaralıyı çıkararak acil servis ekiplerine teslim etti.

Acil servis ekipleri yaralıya ilk müdaheleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, uzun süre olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından motosiklet ve otomobil olay yerinden kaldırıldı.

AŞIRI HIZ CAN ALDI

Kazayı gören mahalle esnafı Mehmet Salman, “Motosikleti kullanan arkadaş restoranda yemek yedikten sonra motosiklete binerek hızlı hareket etti. Yolun virajını alamadan frene basınca park halindeki aracın altına girdi. Çevre esnaf olarak koştuk yardım ettik. Polis ve acil servis ekiplerine haber verdik. Aracın altından çıkardık. Motosiklet sürücüsünün durumu iyi değildi. Kask takmadığı için kafasından yaralanmıştı, durumu iyi değildi” diye konuştu.