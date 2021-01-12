Kartal'da korkunç olay! Bir polis memuru başından vurulmuş halde bulunduSurvivor Sena Özdemir kimdir? Sena Özdemir kaç yaşında? Nereli?Survivor 2021 eleme adayları kimler? Adaya kim veda etti? Kim elendi?İstanbul'da yangın faciası: 2 çocuk öldüSurvivor Reşat yarışmayı bırakmak zorunda mı kalacak?Korkunç olay! Çanta içerisinde et ve kemik parçaları bulunduO araştırma ortaya koydu: Koronavirüsün şiddetini etkiliyorDışişleri Bakanlığından İsrail açıklaması: Yasadışı yerleşim yeri kurulma kararını endişeyle karşılıyoruzSivasspor 2 - 1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCURusya tek dozluk 'light' aşı için kolları sıvadı
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kartal'da korkunç olay! Bir polis memuru başından vurulmuş halde bulundu

Kartal'da korkunç olay! Bir polis memuru başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'un Kartal ilçesinde bir polis memuru aracında yaralı halde bulundu.

Kartal'da korkunç olay! Bir polis memuru başından vurulmuş halde bulundu

Olay, İstanbul'un Kartal ilçesi Çarşı Mahallesinde meydana geldi.

Polis memuru O.Y. Çarşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir araç içerisinde başından vurulmuş halde bulundu.

O.Y. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve sağlık ekiplerine haber veren kişi ise ifadesine başvurulmak üzere Kartal Polis Merkezi'ne götürüldü.

Hastanede ameliyata alınan polis memurunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yapılan incelemede polis memurunun tabancası otomobilin yanında bulundu.

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT