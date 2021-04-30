Kartal'da tam kapanmada kumarhane baskını: 9 kişiye para cezası!

Olay, dün gece saat 00.35 sıralarında Kartal Topselvi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine adrese baskın yapan ekipler, bir masa etrafında toplanan 9 kişinin kişinin sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak kumar oynadığını tespit etti. Gerçekleştirilen baskın sonrası içeride bulunan 9 kişiye "Kumar Oynamaktan" ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden toplamda 37 bin 702 lira para cezası kesildi.

Öte yandan, işletme sahibine ise "Kumar Oynamaya Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri ise mühürlendi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI