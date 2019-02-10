Kartal'da yakınları göçük altında kalan vatandaş kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
İstanbul'un Kartal ilçesinde 7 katlı binanın çökmesinin ardından başlatılan arama çalışmalarını kriz merkezinde göçük alıtnda kalan yakınlarını umutla bekleyen yakınlardan 51 yaşındaki Ertuğrul Kavak kriz merkezinde sabaha karşı fenalaştı. Kalp krizi geçiren vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kartal'da binanın çökmesinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kriz merkezinde beklerken kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.
Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki Mert Aydın'ın yakını 51 yaşındaki Ertuğrul Kavak kriz merkezinde sabaha karşı fenalaştı. Kavak'a ilk müdahaleyi kriz merkezinde hazır bekletilen 112 ekipleri yaptı. Ertuğrul Kavak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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