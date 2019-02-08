Kartal'daki çöken binada zemin katın kolonları kesilmiş!

İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta önceki gün çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazındaki çalışmalar gece boyu aralıksız devam etti. Şu ana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 13 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Enkazdan sağ çıkarılan vatandaşlar hastanede tedavi altına alınırken, kurtarma çalışmaları ise 5-6 noktada sürüyor.

ÖLENLERİN İSİMLERİ NETLEŞTİ

Çöken binada hayatını kaybeden 11 kişiden 7’sinin isimleri belirlendi:

Bu kişilerin, aynı aileden Erdoğan ve kızları Eslem (18) ile Ecrin Alemdar (11), Mustafa ile eşi Safiye, halası Saime ve annesi Safiye Alemdar olduğu öğrenildi. Enkazdan yaralı olarak kurtarılanlar ise şöyle: Azra Havva Tekgöz (5), Hilal Tuana Alemdar (13), Halil İbrahim Alemdar (23), Adem Alemdar (47), Hatice Ali Efendioğlu (81), Adile Oral (77), Nazan Tekgöz (37), Güler Yılmaz (56), Bahriye Aktar (75), Tayyip Mahmut Alemdar (9), Ali Alemdar (75), Hüsniye Yaman (59), Leyla Yaman (63).

ENKAZDA MİSAFİRLER DE VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sabaha kadar Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan Kriz Merkezi’nde çalışmaları yakından takip etti. Zaman zaman enkaz alanına da geçen bakanlara Vali Ali Yerlikaya da eşlik etti. Soylu, “Hanede toplam 40 kişi oturuyor. Misafirler de var. Onun için vereceğimiz rakam farklı sonuca yol açar. Müsaade ederseniz rakamları tam net bir tabloya ulaştıktan sonra verelim” dedi.

EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

AFAD öncülüğündeki arama kurtarma çalışmalarına, UMKE ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli de destek veriyor. Çalışmalara İBB ile Türk Kızılayı ekipleri de lojistik destek sağlıyor. Acı hadise sebebiyle konaklama ve farklı ihtiyaçları bulunan vatandaşlar, kriz merkezine müracaat ediyor. Vatandaşlara, Valilik DSİ Dragos Misafirhanesi’nde konaklama hizmeti sunuluyor.