Kartal'dan Eljif Elmas sürprizi!

Eljif Elmas, sezon başında Fenerbahçe’den Napoli’ye 16 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Yıldız oyuncu, İtalya’da istediği şansı bulamadı. Beşiktaş’ta orta saha arayışları sürüyor. Erdal Torunoğulları’nın tavsiyesiyle siyah-beyazlılar Eljif Elmas’a yöneldi ve genç oyuncuyu 1.5 sezonluğuna Napoli’den kiralamak için harekete geçti.

Bir hafta önce Napoli’den gönderilen teknik direktör Carlo Ancelotti’nin transfer ettiği Makedon oyuncuya, takımın yeni hocası Gattuso’dan veto geldi. Genç teknik adam, Eljif için daha fazla forma şansı bulması gerektiğini belirterek kiralanabilir raporu verdi.

Napoli formasıyla çıktığı maçlarda etkili bir performans ortaya koyamayan Makedon futbolcu, tüm camiayı hayal kırıklığına uğrattı. Ancelotti’nin takımdan ayrılmasıyla birlikte Eljif Elmas’ın forma şansı iyice azaldı.

KARTALIN ROTASI ELJIF ELMAS

Makedon futbolcuyu 1.5 sezonluğuna kiralamak isteyen siyah-beyazlı yönetim, Napoli’yle yapılacak sözleşmeye satın alma opsiyonu da koydurmayı düşünüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi de ocak ayında maliyeti uygun futbolculara yöneleceklerini söylemişti. Siyah-beyazlılarda transferden sorumlu isim Erdal Torunoğulları, Eljif Elmas’ı transfer listesinin başına koydu. Geçmişte Eljif’in babasıyla bir araya gelen Torunoğulları, bu transferi Makedon oyuncu üzerinden bitirmeyi hedefliyor.

OYUNCU EKSİKLİĞİ ELJİF ELMAS İLE KAPATILMAK İSTENİYOR

Beşiktaş, orta sahadaki dinamik oyuncu eksikliğini Eljif Elmas ile kapatmayı düşünüyor. Hafta sonu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı ve Erdal Torunoğlulları bir araya gelerek toplantı gerçekleştirecek. Toplantının gündemi Eljif Elmas olacak. Avcı’nın da onay verdiği Makedon oyuncu için transferi konusunda son karar alınacak.

AURELİO DE LAURENTİİS GEÇİŞ SEZONU OLARAK GÖRÜYOR

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in kötü gidişatı durdurmak için çareyi teknik direktör değişikliğinde buldu. Ancelotti’nin biletini kesen Laurentiis, takımın başına Gennaro Gattuso’yu getirdi. Genç teknik adamla çıktığı iki maçtan 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İtalyan kulübü, çöküşe dur diyemedi. Bu seneye geçiş sezonu olarak baktıklarını açıklayan Aurelio De Laurentiis, devre arasında Gattuso’nun taleplerine karşılık vererek, gelecek sezonun kadrosunu şimdiden oluşturmayı hedefliyor.

16 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Bu sezon başında Fenerbahçe’den Napoli’ye 16 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olan Makedon orta saha, Napoli’de 13 maçta forma giyerken, bunların sadece 6’sında ilk 11 olarak sahaya çıktı.

AYKUT KOCAMAN KEŞFETMİŞTİ

Fenerbahçe’ye 2017-2018 sezonunda Aykut Kocaman’ın ısrarlarıyla takıma kazandırılan Eljif Elmas, sarı-lacivertli formayı 47 kez terletirken 7 gol, 8 asist kaydetti. Aynı zamanda genç oyuncu Makedonya Milli Takımı formasını da 18 defa giydi.