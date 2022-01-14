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Karteks Dolabı ne demek, TDK'ya göre Karteks Dolabı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Karteks Dolabı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Karteks Dolabı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Karteks Dolabı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Karteks Dolabı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Karteks Dolabı ne demek, TDK'ya göre Karteks Dolabı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karteks dolabı ne demek? Karteks dolabı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karteks dolabı kelimesi. Peki karteks dolabı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karteks dolabı nedir, karteks dolabı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KARTEKS DOLABI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karteks dolabı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre karteks dolabı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bilgi kartlarının bulunduğu kutu ve çekmecelerin içinde saklandığı, ayrıca ön kısmı düz veya stor kapak ile kilitlenebilen mobilya

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