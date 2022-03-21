Kartelleşmek ne demek, TDK'ya göre Kartelleşmek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kartelleşmek ne demek? Kartelleşmek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kartelleşmek kelimesi. Peki kartelleşmek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kartelleşmek nedir, kartelleşmek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARTELLEŞMEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kartelleşmek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kartelleşmek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kartel kurmak

