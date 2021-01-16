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Turan Çevik

Turan Çevik

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Kartepe

Başında kar bulutları, divane dolaşıyor

Dağıt kalbini saran, sitem yükünü dağıt


Kasvetli bakışından, toprağa figan düştü

Kar yandı, gül dalında bülbüle aman düştü


Merhamet pınarının, çatlamış dudakları

Onar aşkın diliyle, gülün sözüyle onar 


Kuruyan gönüllerden, gözlere serap düştü

Kar yandı, hak yolunda kapıya nadan düştü


Gözlerinden akan yaş, çağlamaktan kurudu

Okşa ak gökyüzünü, dualarla sar okşa 


Bulutlar kışa küstü, bağlara nisyan düştü

Kar yandı, kış gününde Kartepe üryan düştü


Yalvar Nur Dağına, Arafat kıyama kalksın

Göndersin ihramını, nazar etsin göndersin


Her yer namahrem dolu, ağaçlar ziyan düştü

Kar yandı, yağmalanmış böğrüne talan düştü 


Kabul olmuş dualar, nazara edene kurban

Örtün beyaz ihramla, abdestini al örtün

 

Yönel kıbleye doğru, bembeyaz rahmet düştü

Kar yağdı, dikbaşına şükür secde gâh düştü. 

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