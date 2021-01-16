Kartepe
Başında kar bulutları, divane dolaşıyor
Dağıt kalbini saran, sitem yükünü dağıt
Kasvetli bakışından, toprağa figan düştü
Kar yandı, gül dalında bülbüle aman düştü
Merhamet pınarının, çatlamış dudakları
Onar aşkın diliyle, gülün sözüyle onar
Kuruyan gönüllerden, gözlere serap düştü
Kar yandı, hak yolunda kapıya nadan düştü
Gözlerinden akan yaş, çağlamaktan kurudu
Okşa ak gökyüzünü, dualarla sar okşa
Bulutlar kışa küstü, bağlara nisyan düştü
Kar yandı, kış gününde Kartepe üryan düştü
Yalvar Nur Dağına, Arafat kıyama kalksın
Göndersin ihramını, nazar etsin göndersin
Her yer namahrem dolu, ağaçlar ziyan düştü
Kar yandı, yağmalanmış böğrüne talan düştü
Kabul olmuş dualar, nazara edene kurban
Örtün beyaz ihramla, abdestini al örtün
Yönel kıbleye doğru, bembeyaz rahmet düştü
Kar yağdı, dikbaşına şükür secde gâh düştü.