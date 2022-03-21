Kartografi ne demek, TDK'ya göre Kartografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kartografi ne demek? Kartografi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kartografi kelimesi. Peki kartografi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kartografi nedir, kartografi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARTOGRAFİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kartografi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kartografi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kartografi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Haritacılık

