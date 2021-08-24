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  3. Karton toplamak için çöp konteynerine giren çocuğu fark etmedi, üzerine kaynar çay döktü!

Karton toplamak için çöp konteynerine giren çocuğu fark etmedi, üzerine kaynar çay döktü!

Gaziantep'te karton, plastik, kağıt gibi geri dönüşüm malzemelerini toplamak için çöp konteynerine giren 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğun üzerine, çevredeki esnaf tarafından yanlışlıkla kaynar çay döküldü. Çığlıklarla çöpten çıkarılan çocuk gelen ambulanstan ise kaçtı.

Karton toplamak için çöp konteynerine giren çocuğu fark etmedi, üzerine kaynar çay döktü!

Gaziantep'te bulunan Şahinbey ilçesinin Demirbey mahallesinde meydana gelen olayda geri dönüşüm malzemeleri toplamak için çöp konteynerine giren çocuğu fark etmeyen esnaf, üzerine kaynar su döktü. Gelen çığlıklar sonrasında konteynerden çıkarılan çocuk için ambulans çağrıldı. Hastaneye götürülmek istenen yabancı uyruklu çocuk ambulans görevlilerinin bir anlık dalgınlığında araçtan kaçtı.

Karton toplamak için çöp konteynerine giren çocuğu fark etmedi, üzerine kaynar çay döktü!

AMBULANSTAN KAÇTI

Olay yerindekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansa aldığı T.Y. isimli çocuk, ekiplerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak ambulanstan kaçtı. Topladığı plastik şişe dolu çuvalının kaybolmasından korktuğundan dolayı kaçtığını söyleyen T.Y., esnafın çuvalı koruyacağı söylemesi üzerine sağlık ekipleriyle hastaneye gitmeyi kabul etti. Sonrasında ise Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürüldü.

Karton toplamak için çöp konteynerine giren çocuğu fark etmedi, üzerine kaynar çay döktü!

"EPEY YANMIŞTI"

Olay yerinde bulunan ve genç çocuğu konteynerden çıkararak ilk müdahalesini yapan Ömer Kılınç isimli vatandaş ise o anları anlattı. Kılınç, “Plastik atıklar için buranın içine giriyor, bir başkası da görmeden konteynerin mandalına basıp kaynar çayı üzerine döküyor. Sırtı epey yanmıştı, biz kendisini yıkadık soğuk suyla ve direkt ambulansı aradık.” diye konuştu.

 

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